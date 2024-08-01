وزيرة التضامن تبحث مع المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية توسيع نطاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 02:29 مساءً - ‏‎التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة ليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والسيدة ميس أبو حجاب نائبة المديرة التنفيذية للمؤسسة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بمدينة العلمين الجديدة.

‏‎وشهد اللقاء بحث تعزير أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسة، خاصة أن هناك العديد من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من ملفات العمل، كما تم بحث الشراكة في برنامج"باب أمل" الذي تتبناه المؤسسة منذ عام 2018، ويهدف إلى دعم الأسر التي تعيش في الفقر المدقع، ويستند على نهج الخروج من الفقر.

‏‎وشهد الاجتماع الاتفاق على توسيع نطاق برنامج "باب أمل" للوصول إلى مزيد من الأسر الأولى بالرعاية، خلال الفترة المقبلة مما يسهم في خفض معدلات الفقر الشديد، خاصة في محافظتي أسيوط وسوهاج.

‏‎وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة دائما على دعم مؤسسات المجتمع المدني التي لديها مشروعات تنموية وتعمل على دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار التكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.