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أحمد جودة - القاهرة - منح النادي الأهلي لاعبه محمود متولي الاستغناء الخاص به بعدما قرر النادي الأحمر فك الارتباط مع المدافع السابق للإسماعيلي بالتراضي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن مسؤولو النادي الأحمر منحوا محمود متولي الاستغناء الخاص به لينتهي مشواره مع النادي.

الأهلي يمنح محمود متولي الاستغناء الخاص به

وأضاف المصدر بأن متولي جمع متعلقاته وأصبح خارج النادي الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.