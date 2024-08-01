وزير الخارجية والهجرة يستقبل المبعوث الأمريكي للسودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 01:33 مساءً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، توم بيريلو" المبعوث الأمريكي للسودان.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن ترحيبه بالتشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة حيال جهود حلحلة الأزمة في السودان، مستعرضاً أبرز الجهود التي تبذلها مصر من أجل استعادة أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، بما في ذلك من خلال المبادرة المصرية المعنية بالقوى السياسية والمدنية السودانية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وتوفير الدعم الإغاثي والإنساني للسودان ودول الجوار، وضمان ملكية الشعب السوداني للعملية السياسية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الجانبين ناقشا الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار في السودان، وتعزيز دخول وتوصيل المساعدات الإنسانية، بما فى ذلك الدعوة لعقد محادثات في سويسرا بين طرفي النزاع، معرباً عن تقدير مصر للدعوة التي تلقتها للمشاركة في تلك المحادثات.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لأن تشهد تلك الجهود تقدماً يفتح المجال لوضع حد للمعاناة التي يلقاها الشعب السوداني الشقيق. وقد شدد وزير الخارجية على أهمية الإسراع بالوفاء بالتعهدات بتقديم الدعم للسودان ودول الجوار المستقبلة للاجئين السودانيين، والتي تم التعهد بها خلال المؤتمرات الدولية ذات الصلة.

وأعرب المبعوث الأمريكي للسودان عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر على مختلف المستويات من أجل العمل على التخفيف من حدة الأزمة في السودان، بما في ذلك من خلال العمل على تسهيل التوصل لرؤية مشتركة بين القوى السياسية السودانية، واستقبال مئات الآلاف من المواطنين السودانيين الفارين من ويلات الحرب، معرباً عن تطلع بلاده لاستمرار التنسيق والتشاور مع مصر لإنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار في السودان فى أسرع وقت.