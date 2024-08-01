أحمد حلمي ناعيًا المنتجين الثلاث: خبر حزين جدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان أحمد حلمي وفاة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، الذين رحلوا عن عالمنا منذ قليل في حادث سير، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



ونشر حلمي صورة لهم، وعلق عليها قائلًا: "إنا لله وإنا اليه راجعون أدعو لهم بالرحمة والمغفرة اللهم صبر اهلهم.. وذويهم والهمهم الصبر والسلوان خبر حزين جدًا يارب ارحمهم".

أحدث أعمال أحمد حلمي

ومن ناحية أخرى، يواصل أحمد حلمي التحضير لفيلمه الجديد لسه حتة، ويتولى إخراجه هشام فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وأيضًا يظهر كضيف شرف ضمن أحداث فيلم الست من بطولة زوجته منى زكي، والتي تجسد شخصية كوكب الشرق أم كلثوم خلال العمل، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



آخر أعمال أحمد حلمي

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وكان آخر أعمال أحمد حلمي هي مسرحيته ميمو، والمسرحية تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية مسعود التي يجسدها أحمد حلمي وهو مهمش من أسرته والمجتمع، لكنه يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضًا فيلم «واحد تاني»، وعرض العمل في عيد الفطر لعام 2022، وهو من بطولة نسرين أمين، أحمد مالك، سيد رجب، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج محمد شاكر خضير.