أحمد بدير: المسرح له متعة خاصة وتمثيله مختلف عن السينما والإذاعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 05:29 مساءً - قال الفنان الكبير أحمد بدير، أن المسرح له متعة خاصة بالنسبة له، مضيفة إلى أن عمله في السينما والإذاعة أيضا مهم بالنسبة له ولكن خشبة المسرح لها بريق خاص.

تمثيل المسرح مختلف عن السينما والإذاعة

وأكد الفنان الكبير أحمد بدير، خلال ندوة المقامة على ضمن فعاليات مهرجان المسرح المصري، أن ممثل المسرح لديه جميع الادوات للتعبير، لافتا إلى أن تمثيل المسرح مختلف عن السينما والإذاعة ولابد من الفصل بينهم.

وكانت بدأت منذ قليل، ندوة للفنان الكبير أحمد بدير، المقامة ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة بمهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك عن تكريمه في حفل الافتتاح.

ويدير الجلسة الإعلامية هبة فهمي، وسط حضور عدد من جمهور الفنان الكبير ومجموعة من النقاد والإعلاميين.

مهرجان المسرح المصري

ومهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

ومهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وينطلق المهرجان في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.