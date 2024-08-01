أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة الجديدة 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 07:32 مساءً - يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار تذاكر القطارات 2024 الجديدة، عقب تطبيق الزيادة الجديدة، والتى تم تطبيقها بدءًا من اليوم الخميس الموافق الأول من أغسطس 2024.

أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة الجديدة

كما أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للسكك الحديدية، بعد إرتفاع معدلات الاستعلام والبحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة الجديدة، التى بدأت اليوم الأول من شهر أغسطس.

أسعار تذاكر القطارات اليوم

زيادة سعر تذكرة الدرجة الأولى التالجو 50 جنيها لتصبح 275 جنيها بدلا من 225 جنيها.

زيادة سعر تذكرة الدرجة الثانية التالجو 25 جنيها لتصبح 175 جنيها بدلا من 150 جنيها على خط القاهرة الإسكندرية.

وزير النقل يعلن وصول 16 عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة من المجر

قطارات تالجو الإسبانية على خط الصعيد استمرار صرف تذاكر الدرجة الأولى والثانية لقطارات التالجو بدون زيادة رسمية.

أسعار تذاكر القطارات VIP



- القطارات الاسبانية والفرنساوي وال VIP ذات الدرجة الأولى والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة بأنواعها شملت سعر التذكرة زيادة 12.5% والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

- القطارات الاسبانية والفرنساوي وال VIP الدرجة الثانية والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة بأنواعها شملت زيادة 12.5% في سعر التذكرة والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

قطارات الضواحي وتحيا مصر زيادة 25% والتقريب لأقرب خمس جنيهات

وفى سياق متصل أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق تطبيق زيادة جديدة على أسعار تذاكر المترو بخطوطه الثلاثة كالتالى:

وزيادة سعر التذكرة المخصصة لـ9 محطات، من 6 جنيهات (قبل الزيادة) لتصبح 8 جنيهات.تكون زيادة سعر التذكرة المخصصة لـ(10 محطات إلى 16 محطة) من 8 جنيهات قبل الزيادة لتصبح بسعر 10 جنيهات.زيادة سعر التذكرة المخصصة لـ(17 محطة الي 23 محطة) من 12 جنيها قبل الزيادة ليصبح سعرها 15 جنيها.زيادة سعرة التذكرة المخصصة لـ(أكثر من 23 محطة)، ليصبح 20 جنيها للتذكرة الواحدة.