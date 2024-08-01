الفراعنة يواصلون رحلة البحث عن منصات التتويج فى أولمبياد باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 07:33 مساءً - واصلت البعثة المصرية رحلتها في أولمبياد باريس 2024، لليوم الخامس، بحثاً عن صعود جديد على منصات التتويج الأولمبي، بعد الميدالية البرونزية التي حصدها محمد السيد لاعب السلاح في منافسات سلاح سيف المبارزة "الايبيه".

أبطال اليد يحرجون الديوك في عقر دارهم

ملحمة جديدة قدمها المنتخب الوطني لكرة اليد، بعدما خاض مباراة قوية أمام المنتخب الفرنسي صاحب الأرض والجمهور، بالجولة الثالثة من دور المجموعات، ورغم تقدم المنتخب الوطني طوال أحداث المباراة، إلا أن المنتخب الفرنسي نجح في الثانية الأخيرة في تحقيق التعادل بنتيجة 26-26، بعد حالة تحكيمية مثيرة للجدل، ليحتل الفراعنة المركز الثالث في المجموعة، بعد الفوز على المجر ثم الهزيمة أمام الدنمارك والتعادل مع فرنسا، ويستعد منتخبنا الوطني لمواجهة النرويج في اللقاء المقبل.

عمر عصر يكرر إنجاز طوكيو ويقترب من المربع الذهبي

كرر البطل المصري عمر عصر لاعب تنس الطاولة، إنجازه السابق في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بالتأهل إلى ربع نهائي دور الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بباريس 2024.وفاز عمر عصر على لاعب كازاخستان كيريل جيراسيمينكو في دور الـ 16 بنتيجة 4-2، ليصعد إلى دور الثمانية، وبعد إزاحة المصنف الأول على العالم من طريق البطل المصري، بات عمر عصر على أبواب انجاز تاريخي في حال نجاحه بالتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة.

بينما في منافسات السيدات ودعت البطلة المصرية دينا مشرف اوليمبياد باريس 2024 بعد الخسارة من اليابانية المصنفة الثالثة عالمياً بنتيجة 4-0 في دور الـ 32 في منافسات تنس الطاولة.

منتخب السلاح يكتفي بالمركز السادس

اكتفى منتخب مصر لسلاح السابر بتحقيق المركز السادس في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عقب الهزيمة أمام إيطاليا 45 – 41.

الرماية

حقق ابراهيم أحمد المركز الـ41 من اصل 44 فى منافسات الرماية 50 متر 3 أوضاع، وأنهت ماجى عشماوى لاعبة منتخب الرماية منافساتها فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس، بمنافسات التراب فى المركز 27 من 30.

القوس والسهم

خسرت جنى على أمام لاعبة كوريا الجنوبية بنتيجة 7/1 فى دور الـ 64 لمنافسات القوس والسهم لأولمبياد باريس 2024 .

التجديف

حقف أحمد خالد ومحمد قوطة المركز الاخير فى نهائى c لأولمبياد باريس 2024 فى منافسات الزوجى للتجديف، بينما حقق عبد الخالق البنا لاعب منتخب التجديف المركز الرابع في نصف نهائي C/D1 في أولمبياد باريس 2024، بزمن قدره 7 دقائق و 2 ثانية.

الملاكمة

خسر عمر العوضى بطل الملاكمة فى دور الـ 16 فى أولمبياد باريس أمام بطل أوزبكستان بنتيجة 5-0، ويشارك الاتحاد المصري للملاكمة بثلاثة لاعبين وهم عمر العوضي في منافسات وزن 71 كجم، عبد الرحمن عرابي في منافسات 80 كجم، ويمنى عياد في منافسات 54 كجم.