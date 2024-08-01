اليوم.. نجوم التسعينات يحيون حفلًا غنائيًا في العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيي نجوم التسعينات محمد فؤاد وحميد الشاعرى وهاشم عباس وإيهاب توفيق وخالد عجاج، حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء اليوم الخميس بعنوان "كاسيت 90، في مهرجان العلمين.



أسعار تذاكر حفل «كاسيت 90» في العلمين



ويبلغ أسعار التذاكر الفئة الأولى 80 ألف جنيهًا، وذلك من أجل حجز طاولة «lounges» تناسب 8 أفراد.

ويبلغ ثمن تذكرة الفئة الثانية في حفل كاسيت 90، هو 50 ألف جنيهًا، وذلك من أجل حجز «high tabels» التي تناسب 6 أفراد، ويبلغ ثمن تذكرة الفئة الثالثة من الحفل، لحجز تذكرة regular هو 500 جنيهًا.

نبذة عن حفل “كاسيت 90”



ويجمع حفل “كاسيت التسعينات”، كل من النجوم: حميد الشاعري وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد وخالد عجاج وهشام عباس، ومن المقرر إقامته يوم الخميس 1 من شهر أغسطس القادم على مسرح «يو أرينا».