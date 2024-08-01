سوزان نجم الدين تنعى حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال بكلمات مؤثرة

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أحمد جودة - القاهرة -

نعت الفنانة سوزان نجم الدين كل من حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، والذين لقوا مصرعهم اليوم في حادث سيارة بطريق الضبعة.

وعبرت سوزان نجم الدين، عن حزنها في وفاة المنتجين اليوم، قائلة: "

صدمة كبيرة كتير لهلأ ماعم بستوعب وما عمصدق اللي قريتو

من أجمل وأطيب وأرقى الناس اللي تعاملت معن بمصر..لااله الا الله محمد رسول الله".



ودعت سوزان نجم الدين لهم بالرحمة، وأن يصبر أهلن واحبابهن بفقدانهن.

وانهت سوزان نجم الدين قائلة: "خسارة كبيرة كتير للوسط الفني المصري والعربي.. عزائي الكبير لمصر الحبيبة والوطن العربي برحيلن المؤلم وعزائي الأكبر للمنتج تامر مرسي ولشركة سينرجي ولكل القائمين عليها والعاملين فيها".

سوزان نجم الدين تنعي حسام شوقي وفتحي إسماعيل بكلمات مؤثرة

سوزان نجم الدين تنعي حسام شوقي وفتحي إسماعيل بكلمات مؤثرة

سوزان نجم الدين تنعي حسام شوقي وفتحي إسماعيل بكلمات مؤثرة