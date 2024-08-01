أحمد بدير: وأنا واقف على خشبة المسرح بحس الجمهور بيحضني

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل فعاليات ندوة تكريم الفنان القدير أحمد بدير بمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا من ضمن فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري للدورته ١٧.

ويدير الندوة الفنان القدير محمد رياض والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر

و أعرب الفنان القدير أحمد بدير عن سعادته خلال الندوة عن تكريمه من مهرجان المسرح المصري للدورة ١٧ وتقديرًا لمسيرته المسرحية والفنية قائلًا “ فخر لى أن أكرم بهذا المهرجان العريف وتتويج لمسيرتي الفنية والمسرحية منذ البداية حتي هذه اللحظة "

أحمد بدير

أحمد بدير

و أردف حديثه كاشفًا عن أسعد لحظاته “ لما بقف على خشبة المسرح بكون في قمة سعادتي وبحس أني الجمهور في حضنى”

أبرز المكرمين

مهرجان المسرح المصري يكرم في حفل افتتاحه 10 قامات مسرحية متعددة التخصصات هم: الفنان أحمد بدير، الفنان أسامة عباس، الفنان أحمد آدم، الفنان حسن العدل، الفنان عزت زين، الفنانة سلوي محمد علي، المنتج أحمد الأبياري، المخرج الدكتور عبد الله سعد، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، أستاذة المسرح الدكتورة نجوي عانوس.