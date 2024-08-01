نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم فعّالية للأطفال بالتعاون مع اتحاد المرأة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم لجنة المرأة فى نقابة الصحفيين، بالتعاون مع اتحاد المرأة الفلسطينية فعالية للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة بمقر النقابة يوم الإثنين المقبل الموافق 5 أغسطس 2024م، من 11 صباحًا إلى 3 عصرًا.

فى البداية، يعرض فيلم تسجيلى عن فلسطين والقدس، وأهم المواقع الدينية والأثرية، ثم فقرة للألعاب الترفيهية، ورسم وصلصال.

ملحوظة: عدد الأطفال المشاركة فى هذه الفعالية سيكون محدودًا، وسوف يتم التوسع فى الأعداد بالفعاليات القادمة.