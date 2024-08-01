نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "الأعلى للإعلام" ينعي المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المنتج حسام شوقي، المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجين الفنيان بالشركة فتحي إسماعيل ومحمود كمال، الذين توفوا إثر حادث سير في طريق الضبعة.

وتقدّم رئيس المجلس، بخالص العزاء لأسر الراحلين، وأسرة شركة "سينرجي"، وجميع العاملين بالإنتاج الفني، داعيًت الله أن يتقبلهم في الصالحين، وأن يسكنهم فسيح جناته وينزل عليهم رحمته، وأن يُله أهلهم وذويهم الصبر والسُلوان.