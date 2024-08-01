نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة البنك اليوم بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق البنك الأهلي في مواجهة قوية ومهمة اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

استقر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به فريقه مباراته اليوم ضد البنك الأهلي ضمن مواجهات الدوري العام.

ثلاثي يقود هجوم الأهلي المتوقع أمام البنك

جاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - كريم فؤاد

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم.

موعد مباراة الأهلي أمام البنك في الدوري

يخوض الأهلي مباراته ضد البنك الأهلي في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

ستقوم قناة أون تايم سبورتس بنقل مباراة الأهلي والبنك الأهلي، وستسبقها تغطية استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة ضد البنك الأهلي، وتضم القائمة:

حراسة المرمى:محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، أحمد عابدين، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، حسين الشحات، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، نيدفيد، محمد عبد الله، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا.

المستبعدين وغيابات الأهلي

شهدت القائمة استبعاد كل من: مصطفى مخلوف، محمد عبد المنعم، بيرسي تاو، علي معلول، طاهر محمد طاهر، وعمرو السولية. كما يغيب عن المباراة حمزة علاء، أحمد كوكا، والدبيس بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.