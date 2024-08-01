عادل حمودة يعزّي الكاتب الصحفي يسري الفخراني في وفاة السيدة والدته

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّم الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة “دوت الخليج”، بالعزاء للكاتب الصحفي يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في وفاة المغفورة لها السيدة والدته.

وتقدّم الأستاذ عادل حمودة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، داعيًا الله أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسُلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.