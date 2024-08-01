نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: ليلو يريد أن يتغير.. ماركا: انتهى الحلم الأولمبي لنادال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 1_8-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم



وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم الأثنين وفق ما يلي:-

لاجازيتا ديلو سبورت:

مقابلة حصرية

لياو اريد ان اصبح ابا" واتغير

جايكوب فاز مرة اخرى

دوفبيك الى روما

نيكو اليوفي هنا من اجله



٢- كورييري ديلو سبورت:

جينتولي انطلق واتالانتا يقرر

يوفي وكوب الامور تتحرك بسرعة

٤٥ مليون على الطاولة

الزئبق

الفيولا يريد بيراردي وريتيغي

ابراهام يغري الميلان

لاتسيو:الامور معقدة مع لورينتي

روما وقع مع دوفبيك

اوسي، باريس مستاءة من نابولي

٣- ماركا:

يمكن ان يكون اليوم يوما" رائعا" لجدول الميداليات من اجل الاسبان

نريد ان نستمر في المسيرة

لقد انتهى الحلم الاولمبي لنادال والكاراز

سيدات اسبانيا تتفوقن على البرازيل ٢-٠

كرة السلة سيدات اسبانيا يهزمن بورتو ريكو ٦٣-٦٢