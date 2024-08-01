الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: ليلو يريد أن يتغير.. ماركا: انتهى الحلم الأولمبي لنادال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: ليلو يريد أن يتغير.. ماركا: انتهى الحلم الأولمبي لنادال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 1_8-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم


وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم الأثنين وفق ما يلي:- 

 لاجازيتا ديلو سبورت: 

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مقابلة حصرية
لياو اريد ان اصبح ابا" واتغير
جايكوب فاز مرة اخرى
دوفبيك الى روما
نيكو اليوفي هنا من اجله


٢- كورييري ديلو سبورت: 

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جينتولي انطلق واتالانتا يقرر
يوفي وكوب الامور تتحرك بسرعة
٤٥ مليون على الطاولة
الزئبق
الفيولا يريد بيراردي وريتيغي
ابراهام يغري الميلان
لاتسيو:الامور معقدة مع لورينتي
روما وقع مع دوفبيك
اوسي، باريس مستاءة من نابولي

 

٣- ماركا:

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يمكن ان يكون اليوم يوما" رائعا" لجدول الميداليات من اجل الاسبان
نريد ان نستمر في المسيرة
لقد انتهى الحلم الاولمبي لنادال والكاراز
سيدات اسبانيا تتفوقن على البرازيل ٢-٠
كرة السلة سيدات اسبانيا يهزمن بورتو ريكو ٦٣-٦٢

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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