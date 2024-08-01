نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏"سي إن إن": بلينكن طلب من رئيس الوزراء القطري نقل رسائل لإيران وحزب الله بعدم التصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت شبكة ‏"سي إن إن"، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء القطري نقل رسائل لإيران وحزب الله بعدم التصعيد.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.