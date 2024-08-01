نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة ثلاث منتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفى منذ قليل كل من المنتجين حسام شوقي وفتحي اسماعيل ومحمود كمال أثر تعرضهم لحادث سير أدى إلى وفاتهم أثناء تواجدهم في طريق الضبعة.

آخر أعمال سينرجي

وكانت آخر أعمال سينرجي فيلم تفاصيل فيلم السرب تدور أحداثه حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.



فريق عمل فيلم السرب



ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.