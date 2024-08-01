نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب السعودي يسعى لضم لاعب إشبيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت تقارير صحفية عالمية اليوم أن نادي الشباب السعودي يسعى إلى إتمام صفقة قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي وذلك بالتعاقد مع أحد لاعبي فريق إشبيلية الإسباني.



وقال فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في سوق إنتقالات اللاعبين أن النادي السعودي دخل في مباحثات مع إشبيلية للتعاقد مع لاعب الفريق الأندلسي نيمانا جوديلي.



واللاعب صربي الجنسية ويبلغ من العمر 32 عاما ويلعب في مركز قلب الدفاع.

وتمكن الشباب خلال فترة الإنتقالات الصيفية من التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله وهارون كمارا إلى جانب تجديد عقد لاعب الفريق نواف الغليميش.

وإحتل نادي الشباب السعودي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.