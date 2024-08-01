إسماعيل بن ناصر يساهم في فوز ميلان على ريال مدريد.. ويثني على أداء الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - ساهم الجزائري إسماعيل بن ناصر في الفوز الذي حققه فريقه ميلان الإيطالي فجر اليوم على ريال مدريد بهدف نظيف.

بن ناصر يثّمن فوز ميلان على ريال مدريد

وشارك بن ناصر أساسيا ضمن تشكيلة الروسونيري أمام الميرينجي في مباراتهما الودية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلق اللاعب على فوزه في المباراة وأداء فريقه عبر صفحته على موقع "إكس" قائلا: "جدية، ثقة، وعزيمة.. الإستمرار على هذا المنوال".

وأرفق بن ناصر ذلك التعليق بصور له خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام الريال حيث إنتهت بفوز الميلان بهدف دون رد.