نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في ربع نهائي أولمبياد باريس والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه منتخب فرنسا نظيره منتخب الأرجنتين، يوم الجمعة 2 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

الأرجنتين ضد فرنسا

تقام تلك المباراة بين منتخبي فرنسا والأرجنتين في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ونجح منتخب فرنسا في التأهل لربع نهائي أولمبياد باريس بعد تصدر مجموعته، بينما تأهل منتخب الأرجنتين من دور المجموعات كوصيف خلف منتخب المغرب.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي فرنسا والأرجنتين عبر قناة بين سبورتس 1، حيث تذاع جميع مباريات أولمبياد باريس عبر قناة بين سبورتس بشكل حصري.