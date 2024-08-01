نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الأهلي يرفض رحيل "الساحر" وتهديد ميكالي بالرحيل وسلوت يفاجئ صلاح.. قائمة ميداليات الأولمبياد وصدمة في مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 1-8-2024 في السطور التالية:

الأهلي يرفض رحيل "الساحر" في الصيف

رفض مسؤولو النادي الأهلي رحيل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي رفض التفريط في محمد مجدي أفشة، بعدما تلقى اتصالات من بعض الوسطاء لضمه لأحد الأندية السعودية بسبب ضعف المقابل المالي، بالإضافة لرغبة كولر في بقائه.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "رضا سليم لن يرحل عن الأهلي، وكولر متمسك بالإبقاء عليه، واللاعب بدأ يظهر بشكل جيد في المباريات الأخيرة".

حقيقة تهديد ميكالي بالرحيل عن المنتخب الأوليمبي

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن منتخب مصر الأوليمبي يحظى باهتمام كبير من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، بالإضافة إلى أن الاتحاد كان حريص على توفير كل الإمكانيات ومحمد بركات قام بدور كبير مع الجهاز الفني واللاعبين رغم وجود العديد من الأزمات.

قال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "روجيرو ميكالي مدرب مميز ولديه سابق خبرة في الأولمبياد، واجتمعت معه قبل ذلك واكد لي أنه يدرك الصعوبات وأن المنتخب الأوليمبي ليس ضمن الأجندة، لأنه سبق وواجه نفس الأزمات مع البرازيل".

طالع باقي تصريحات عامر حسين من هنا

سلوت يفاجئ صلاح بهذه الكلمات بعد ودية ليفربول وآرسنال

قال الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح بمثابة "قدوة" في الريدز ويتمتع بكامل لياقته البدنية.

تحدث سلوت عقب مباراة ليفربول وآرسنال، صباح اليوم الخميس حيث قال: "محمد صلاح كان قدوة لعدة سنوات. لقد عاد لائقًا حقًا".

تابع: "فقد أخبرني أن العودة بكامل لياقته، هذا أمر طبيعي بالنسبة له لكن إذا استخدمت صلاح كمثال فقط. فلن أكون عادلًا مع اللاعبين الآخرين".

الصين تتصدر قائمة الميداليات في أولمبياد باريس 2024

وجاءت الصين، في صدارة القائمة، برصيد 19 ميدالية، بواقع 9 ذهب، 7 فضيات، و3 برونزيات، ثم جاءت اليابان خلفها مباشرة في المركز الثاني، بعد حصد 15 ميدالية، وجاء ذلك من خلال تحقيق 8 ذهبية، و3 فضيات، و4 برونزيات.

وضم الترتيب ما يلي:

الترتيب الدولة الذهبية الفضية البرونزية الإجمالي 1 جمهورية الصين الشعبية 9 7 3 19 2 فرنسا 8 10 8 26 3 اليابان 8 3 4 15 4 أستراليا 7 6 3 16 5 بريطانيا العظمى 6 6 5 17 6 كوريا الجنوبية 6 3 3 12 7 الولايات المتحدة الأمريكية 5 13 12 30 8 إيطاليا 3 6 4 13 9 كندا 2 2 3 7 10 ألمانيا 2 2 2 6 11 هونج كونج 2 0 2 4 12 السويد 1 1 2 4 13 هولندا 1 1 1 3 =14 جورجيا 1 1 0 2 =14 نيوزيلندا 1 1 0 2 =16 بلجيكا 1 0 2 3 =16 كازاخستان 1 0 2 3 =16 جنوب إفريقيا 1 0 2 3

يذكر أن مصر حصلت على ميدالية برونزية وحيدة جاءت من خلال اللاعب محمد السيد، لاعب مصر في السلاح، في حين نجح جنوب إفريقيا في احتلال المركز الـ12 برصيد 3 ميداليات، بواقع ذهبية وحيدة، وفضيتين وبذلك تكون هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي حصدت ميدالية ذهبية.

مانشستر يونايتد يتلقى صدمة كبرى بسبب مدة غياب يورو وهويلوند للإصابة

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن مدة الغياب المتوقعة لثنائي نادي مانشستر يونايتد، ليني يورو وراسموس هويلوند، بعد تعرضهما للإصابات خلال تحضيرات الموسم الجديد.

أصيب ليني يورو خلال مباراة ودية أمام آرسنال قبل أيام قليلة، وذلك بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد من نادي لانس بمبلغ 58 مليون جنيه إسترليني. وحسب المعلومات الواردة، سيغيب يورو عن مباريات مانشستر يونايتد لمدة تصل إلى 3 أشهر تقريبًا بسبب إصابة في القدم، مما يعني أنه قد يعود إلى الملاعب في نهاية أكتوبر المقبل.

لاعب تشيلسي يرفض تمديد عقده وسط اهتمام أتلتيكو مدريد

رفض كونور جالاغر لاعب تشيلسي الإنجليزي تمديد عقد جديد مع الفريق لمدة ثلاث سنوات، حيث أنه عرض عليه ذلك في أوائل يونيو الماضي ومرة أخرى أمس في ظل حديث عن إنتقاله إلى أتلتيكو مدريد مقابل 33.7 مليون جنيه إسترليني.

وكان من شأن الصفقة الممتدة لعامين مع خيار تمديدها لعام ثالث أن ترفع راتب اللاعب إلى مستوى يضاهي رواتب اللاعبين الأعلى دخلا في خط وسط البلوز.