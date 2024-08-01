بعد طرحه.. تعرف على كلمات الفصل الثالث من روكسي لـ أمير عيد

القاهرة - محمد ابراهيم -



طرح أمير عيد أمس أخر فصل من ألبوم روكسي، وتصدر التريند منذ ساعاته الأولى، وتشارك سارة مول البلاد أمير عيد في هذا الفصل.



تعرف على كلمات الفصل الثالث



الدنيا هادية والخلق نايمة

والشمس بتشرق بشويش بشويش

وانا وانتي سوا وحدنا في الدنيا

وده يوم في العمر عايزنا نعيش

الشجر بيميل والورد جميل

وريحة الدنيا مليانة حرية

ما يمكن ده يومنا واحنا مش عارفين

هادية الشوارع واحنا وحدنا

الدنيا هس وانا وانت وحدينا

نقدر نرقص زي نجوم السيما

نتحب ونحس بحاجات جوانا قديمة

انا وانت وبس الدنيا لينا

الليل رومانسي وانا نفسي اقول

كلمة بحبك قد الدنيا

نتفرج سوا ونعد النجوم

وتشوف الدنيا شويه بعينيا

ما يمكن دي ليلة بكل العمر

يا سلام لو عيشناها سوا باحساس

القلب يدق لما يكون حر

ميهموش حاجه ولا رأي الناس

الدنيا هس وانا وانت وحدينا

نقدر نرقص زي نجوم السيما

نتحب ونحس بحاجات جوانا قديمه

انا وانت وبس الدنيا لينا

تفاصيل ألبوم روكسي

وطرح أمير عيد ميني ألبوم بعنوان "روكسي" يضم 5 أغاني سيتم طرحهم من خلال 3 فصول لعرض الحكاية، وجاء الفصل الأول باسم "حاجات جوايا"، والفصل الثانى "اسمك ايه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف، والقصة سوف يتم استكمالها.