نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق اعتبارًا من اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق اعتبارًا من صباح اليوم، 1 أغسطس 2024.

تأتي هذه الزيادة في إطار جهود تحسين الخدمات والبنية التحتية لمترو الأنفاق في مصر، وسوف نستعرض في السطور التالية تفاصيل الأسعار الجديدة وأسباب هذه الزيادة.

تفاصيل زيادة أسعار تذاكر المترو

تذكرة حتى 9 محطات : ارتفعت من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.

: ارتفعت من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات. تذكرة من 10 إلى 16 محطة : أصبحت 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.

: أصبحت 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات. تذكرة من 17 إلى 23 محطة : زادت من 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا.

: زادت من 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا. تذكرة لأكثر من 23 محطة: سترتفع إلى 20 جنيهًا.

أسباب زيادة الأسعار

تأتي هذه الزيادة في أسعار التذاكر في إطار جهود الهيئة القومية للأنفاق لتحسين مستوى الخدمة وتطوير البنية التحتية للمترو.

تهدف الزيادة أيضًا إلى تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتعلقة بأسعار الوقود والمواد الأساسية.

التغييرات في أسعار الوقود

تزامنت زيادة أسعار تذاكر المترو مع رفع أسعار البنزين والسولار، حيث أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية عن زيادات جديدة:

بنزين 80 : 12.25 جنيه للتر.

: 12.25 جنيه للتر. بنزين 92 : 13.75 جنيه للتر.

: 13.75 جنيه للتر. بنزين 95 : 15 جنيهًا للتر.

: 15 جنيهًا للتر. سعر السولار: وصل إلى 11.5 جنيه للتر.

كيفية الحصول على تذاكر المترو

يمكن للركاب شراء تذاكر المترو من الماكينات الآلية الموجودة في المحطات أو من شباك التذاكر.

يُنصح الركاب بالتأكد من دفع المبالغ الجديدة وفقًا للمسافة التي يرغبون في قطعها، كما يمكن للركاب استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني إذا كانت متاحة في بعض المحطات.