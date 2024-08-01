وزير العمل: بشرى سارة لعمال الشركات المعاونة لقطاع البترول

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الخميس،عن بُشرى سارة، للعمال في الشركات المعاونة ،وهي "شركات المقاولات العاملة في مجالات خدمات الأمن والنظافة والتغذية، لقطاع البترول"..وقال جبران أنه بالتنسيق بين وزارتي العمل،والبترول والثروة المعدنية،جرى الاتفاق على تطبيق الحد الأدنى للأجور لهؤلاء العمال،طبقا لقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير ..

وتوجه وزير العمل محمد جبران ،بالشكر والتقدير ،إلى وزارة البترول بقيادة الوزير المهندس كريم بدوي ،على الاستجابة ،والتواصل ،مع هذه "الشركات" لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور..وتأتي هذه الزيادات تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بتوفير حياة كريمة للمواطنين لمواجهة كافة التحديات،والمتطلبات المعيشية..