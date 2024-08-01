نهال عنبر وأبطال مسلسل غموض يحتفلون بإنطلاق التصوير

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأ أبطال مسلسل "غموض " تصوير أولى مشاهد العمل أمس في إطار اجتماعي تشويقي، واحتفل كل من نهال عنبر، طاهر أبو ليلة، إلهام عبد البديع، محمود الفارس، ندى بهجت بإنطلاق التصوير،ويتناول العمل العديد من القضايا المهمة التي تخص مجتمعنا المصري.

نهال عنبر تنتهي من تصوير فيلم جبل الحريم

وعلى صعيد آخر، انتهت نهال عنبر من تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي جبل الحريم وهو أول فيلم سينمائي مصري يعتمد على البطولة النسائية دون مشاركة للرجال نظرًا لاعتماده على تسليط الضوء على العديد من القضايا النسائية.

ويشارك في بطولة الفيلم سوسن بدر، نهال عنبر، نسرين أمين، وأميرة العايدي، ونانسي صلاح، وإلهام عبدالبديع، تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.

آخر أعمال الفنانة نهال عنبر



كان آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل دون سابق إنذار، والعمل من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات قبل وبعد إنجاب طفلهما الأول، خاصة مروان الذي يعرف معلومة صغيرة بالصدفة، فتتغير حياته بالكامل بسببها.