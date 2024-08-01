عاجل.. حقيقة تهديد ميكالي بالرحيل عن المنتخب الأوليمبي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن منتخب مصر الأوليمبي يحظى باهتمام كبير من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، بالإضافة إلى أن الاتحاد كان حريص على توفير كل الإمكانيات ومحمد بركات قام بدور كبير مع الجهاز الفني واللاعبين رغم وجود العديد من الأزمات.

حقيقة تهديد ميكالي بالرحيل عن المنتخب الأوليمبي

قال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "روجيرو ميكالي مدرب مميز ولديه سابق خبرة في الأولمبياد، واجتمعت معه قبل ذلك واكد لي أنه يدرك الصعوبات وأن المنتخب الأوليمبي ليس ضمن الأجندة، لأنه سبق وواجه نفس الأزمات مع البرازيل".

وأضاف: "ميكالي لم يُهدد بالرحيل عن منتخب مصر الأوليمبي، وبالعودة للوراء هناك مدربين مصريين رفضوا تولي تدريب المنتخب، لعدم وجود لاعبين أساسيين في صفوف الفريق الأول لأي نادٍ سوى لاعب أو اثنين، وبعد تولي ميكالي المسئولية ومرور عام أصبح هناك عدد كبير من اللاعبين يشاركون بشكل أساسي".

وواصل: "ميكالي مدرب جيد، وهناك لاعبين لم يقم باستدعاء بعض الأسماء المميزة في الدوري، لكنه قام بضم اللاعبين التي تواجدات معه في الفترة الأخيرة وتعرف طريقة لعبه جيدًا، وميكالي يطمح لتحقيق انجاز مع الفراعنة".