نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- بداء مراسم تشييع جثمان إسماعيل هنية في طهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت اليوم الخميس، مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

تفاصيل المراسم

الموقع: جامعة طهران، حيث تجمع حشد من المشيعين حاملين صور هنية وأعلامًا فلسطينية.

جامعة طهران، حيث تجمع حشد من المشيعين حاملين صور هنية وأعلامًا فلسطينية. الصلاة على الجثمان: أم المرشد الإيراني، آية الله خامنئي، صلاة الجنازة على جثمان إسماعيل هنية، وفقًا لوسائل الإعلام العالمية.

الاغتيال: حركة حماس أعلنت، أمس، أن إسماعيل هنية قُتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

تصريحات المسؤولين الإيرانيين: محمد باقر قاليباف: رئيس البرلمان الإيراني اعتبر أن إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجيًا باغتيال هنية في العاصمة الإيرانية، مؤكدًا أن الاستهدافات الإسرائيلية تعكس عجز الاحتلال في مواجهة المقاومة.

ردود الفعل: خليل الحية: مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس، قال إن اغتيال هنية أثار غضب المقاومة وكل أحرار الأمة والعالم، مشددًا على أن شعار هنية "لن نعترف بإسرائيل" سيظل شعار المقاومة الدائم.



الاغتيال كخطوة تصعيدية

تأتي عملية الاغتيال في وقت حساس، وتثير مخاوف من تصاعد الصراع الإقليمي وزيادة التوترات بين إسرائيل والدول الداعمة للمقاومة في المنطقة.

الردود الدولية:

تشير التقارير إلى تباين ردود الفعل الدولية حول الحادث، مع دعوات لضبط النفس واستمرار الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات.

التصعيد الإقليمي

قد يؤدي اغتيال هنية إلى تصعيد جديد في الصراع، مع احتمالية حدوث ردود فعل عسكرية من حركة حماس وحلفائها.

الاستقرار الإقليمي

تأكيد الخطأ الاستراتيجي من جانب إسرائيل قد يكون له تأثيرات طويلة الأمد على الاستقرار في المنطقة وعلى العلاقات الدولية.