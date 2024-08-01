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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تعرض تين هاج، مدرب نادي مانشستر يونايتد لصدمة كبرى بشأن إصابة نجومه قبل انطلاق الموسم الجديد بوقت قصير جدًا.

الإصابات تقضي على طموح تين هاج مع مانشستر يونايتد

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال الأخيرة التي لعبت وديًا في الولايات الأمريكية إصابة بيني يورو الصفقة الجديدة للشياطين الحمر والتي من شأنها ستبعده فترة عن الملاعب حتى يتعافى بشكل نهائي.

وكان تين هاج يأمل كثيرًا في بدء يورو الموسم معه، خاصة وأنه يعتمد على خدماته بعد التألق الذي قدمه مع نادي ليل الفرنسي في الموسم الماضي.

لكن تشير التقارير الصحفية، إلى أن إصابة يورو والتي ستجعله يغيب لمدة ثلاثة اشهر ليس أول أزمة لتين هاج بل هناك لاعبين مميزين أيضًا سيغيبون عن الفريق مدة طويلة.

‏وأصيب كل من راسموس هويلاند وسيغيب عن الشياطين الحمر لستة اسابيع، ‏ إلى جانب إصابة ماركوس راشفورد نجم الفريق وإصابة أنتوني في مباراة اليونايتد أيضًا.