نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. عايدة رياض تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة عايدة رياض، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القيلة الماضية، وذلك بعد الكشف تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها وإصابتها بالسرطان، خلال لقائها مع الإعلامية يمني بدراوى، ببرنامجها "حواديت الناس".

تفاصيل إصابة عايدة رياض بمرض السرطان

أكدت عايدة رياض أنها تعرضت لصدمة كبيرة حينما أصيبت بالمرض، أخفته لمدة ثلاث سنوات، كانت وقتها تحصل على جرعات «الكيماوي»، مشيرة إلى أنها ارتبطت بصداقة وطيدة مع الممرضات بالمستشفى، وامتدت هذه الصداقة حتى الآن، وجميع المرضى بالمستشفى علموا بحقيقة مرضها عن طريق هؤلاء الممرضات.

اوضحت عايدة رياض إنه ا رغم صعوبة مرضها إلا أنها كانت تضحك وترقص وتغني معهم ولديها أمل كبير في الشفاء، أنها فقدت شعرها، وكانت تلك اللحظة هي أصعب لحظة في حياتها، لأنها كانت قريبة من الموت، لكن كان لديها أمل كبير، مؤكدة أن الطبيب المعالج لها طلب منها إلا تتوقف عن العمل بعد أول ٣ جلسات كيماوي.



آخر أعمال عايدة رياض



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة عايدة رياض الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.



أبطال وصناع مسلسل "جودر"



وشارك فى بطولة مسلسل "جودر" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.