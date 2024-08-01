تعيين السفير أحمد أبو زيد.. سفيرًا لمصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرارًا جمهوريًا قد صدر بتعيين السفير أحمد أبو زيد سفيرا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة مملكة بلجيكا وغير مقيم لدى حكومة دوقية لوكسمبورج وسفيرا لمصر لدى المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومندوبا لجمهورية مصر العربية لدى منظمة حلف الشمال الأطلنطي.

يشغل السفير أحمد محمود أبو زيد حاليا منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة.

ويمتلك السفير أبو زيد خبرة طويلة تصل إلى 31 عاما في العمل الدبلوماسي والحكومي، وشغل العديد من المناصب من بينها منصب سفير جمهورية مصر العربية لدى كندا في الفترة من 2018 وحتى 2022، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة في الفترة من 2015 إلى 2018.

كما تولى السفير أبو زيد منصب مستشار الشئون الإفريقية بمكتب وزير الخارجية لقرابة العشر سنوات، وسبق له العمل في العديد من بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج من بينها سفارة مصر في واشنطن، وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، والقنصلية العامة المصرية في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.

يشار إلى أن تعيين السفير أحمد أبو زيد سفيرا لمصر لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ومندوبا لجمهورية مصر العربية لدى حلف شمال الأطلنطي، يأتي في أعقاب اختيار السفير الدكتور بدر عبد العاطي لشغل منصب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في الحكومة الجديدة حيث كان سيادته يشغل قبلها منصب سفير مصر لدى بلجيكا وغير مقيم لدى لوكسمبورج وسفيرا لمصر لدى المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومندوبا لجمهورية مصر العربية لدى منظمة حلف الشمال الأطلنطي.

يأتي هذا التعيين في توقيت تشهد فيه العلاقات المصرية/الأوروبية طفرة ملحوظة عقب ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفي ظل تعدد ملفات التعاون السياسية والاقتصادية والأمنية، والتحديات الإقليمية المشتركة، التي تقتضي المتابعة والتنسيق خلال المرحلة القادمة.