وزارة التربية والتعليم تعلن مؤشرات النجاح فى امتحانات الثانوية العامة لمادتي الأحياء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 12:31 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد الأحياء وعلم النفس والاجتماع.

وأوضحت الوزارة أن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت ٩١٪؜، في حين تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة ٩٢٪؜.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم حرصها على اطلاع أبنائها الطلاب على كافة مستجدات مؤشرات النجاح في مختلف مواد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، مع استمرار اجراءات التصحيح ورصد الدرجات.

وتهيب وزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره، مؤكدة أنه لا صحة تماما لما تردد عن اعتماد النتيجة أو الإعلان عنها يوم السبت المقبل.

وتشدد الوزارة على أنه سيتم تحديد موعد إعلان النتيجة فور انتهاء كافة اجراءات التصحيح ورصد الدرجات وتطبيق درجات الرأفة.