نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادية الجندي تتصدر تريند "جوجل" بإطلالاتها الساحرة من الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة نادية الجندي، تريند محرك البحث “جوجل”، بعد مشاركتها صور ظهرت فيها بإطلالة أنيقة خلال تواجدها في الساحل الشمالي.

ونشرت نادية الجندي مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت:” مساء الورد عليكم جميعًا”.

وظهرت الفنانة نادية الجديد بإطلالة صيفية شبابية حيث أردت فستان من اللون الأبيض مع قبعه من نفس اللون، ونضارة سوداء وشنطة من اللون الفوشيا، كما حرصت على ترك شعرها مفرود ووضع بعض اللمسات الخفيفة من المكياج.

وأثارت الصور إعجاب متابعي نادية الجندي الذين أشادوا بأناقتها وجمالها اللافت، مؤكدين أنها لا تزال تتمتع بأناقة وجاذبية لا تضاهى رغم تقدمها في السن.



يُذكر أن نادية الجندي تعتبر من أبرز نجمات السينما المصرية والعربية، وقد شاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة طوال مسيرتها الحافلة التي استمرت لسنوات طويلة.

آخر أعمال نادية الجندي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نادية الجندي السينمائية، مشاركتها في فيلم الرغبة مع الفنانة إلهام شاهين عام 2002، من إخراج علي بدرخان، وشارك في بطولته عددا كبيرًا من الفنانين، بينهم صلاح عبدالله، ياسر جلال، وآخرين.