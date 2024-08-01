نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين بعد اغتيال هنية: نأمل أن تتمكن الفصائل الفلسطينية من إقامة دولة مستقلة في أقرب وقت ممكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏وزارة الخارجية الصينية بعد اغتيال إسماعيل هنية، إن الصين تأمل أن تتمكن الفصائل الفلسطينية من إقامة دولة مستقلة في أقرب وقت ممكن.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.