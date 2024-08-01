الرياضة

موعد مباراة مصر وباراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس والقناة الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وباراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة صعبة وحاسمة مع نظيره منتخب باراجواي يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس الحالي بستاد فيلودروم ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد باريس بقيادة روجير ميكالي.

موعد مباراة مصر وباراجواي

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وباراجواي مساء الجمعة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وباراجواي

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا