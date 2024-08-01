نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سالم: الزمالك لا يمانع سداد مستحقات باتشكيو.. وهذه تفاصيل شكواه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك تفاصيل القرار الصادر اليوم بمد الأجل في جلسة البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق.

أحمد سالم يكشف تفاصيل شكوى باتشيكو

وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، باتشيكو كان حصل على حكم سابق بأحقيته في الحصول على ما يقرب من 500 ألف يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدر بشهرين، بالإضافة إلى رواتب ومكافآت متأخرة.

وأضاف: إلا أن المدير الفني استأنف على الحكم الصادر، لرغبته في الحصول على ما يقرب من مليون و700 ألف يورو بعد إضافة باقي قيمة عقده مع الزمالك، مبررًا ذلك بفسخ عقده من جانب القلعة البيضاء دون وجود سبب مقنع لذلك.

وأضاف سالم، القرار الصادر اليوم هو مد الأجل في القضية حتى نهاية أكتوبر المُقبل، ما يعني إمكانية صدور الحكم النهائي خلال تلك الفترة، إما بتأييد الحكم السابق، أو بقبول استئناف باتشيكو.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الزمالك أن إدارة ناديه ليس لديها أزمة في دفع ما يقرب من 500 ألف يورو قيمة ما أكده الحكم السابق.