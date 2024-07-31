نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نيكو ويليامز يصدم برشلونة بهذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نيكو ويليامز، النجم الإسباني الشاب، باقٍ في صفوف نادي أتلتيك بلباو حتى عام 2027، حيث تم تجديد عقده مؤخرًا لمدة ثلاثة مواسم إضافية.

وعلى الرغم من الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة، يبدو أن نيكو ملتزم بالبقاء مع فريق أتلتيك بيلباو.

وفقًا لتقارير صحيفة أس الإسبانية، ليس هناك عروض رسمية حاليًا من برشلونة، والعرض الوحيد المتاح حاليًا يأتي من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي الأيام الماضية، أكدت بعض الصحف الإسبانية أن نيكو ويليامز قد وعد شقيقه إينياكي بالبقاء مع بلباو في الموسم الجديد، وأنه لن يرحل إلى أي نادٍ آخر.

يبدو أن الجوهرة الشابة ستستمر في الباسك، حيث شارك في 122 مباراة مع أتلتيك بلباو وسجل 20 هدفًا وصنع 26 هدفًا لزملائه.