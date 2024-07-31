نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قصف بيروت.. تعرف علي حقيقة إلغاء حفل هيفاء وهبي في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هيفاء وهبي في ستوري عبر حسابها الشخصي بـ انستجرام، عن حقيقة إلغاء حفلها الجديد في لبنان، بعد قصف بيروت والأحداث المأساوية في الفترة الأخيرة.

حقيقة إلغاء حفل هيفاء وهبي في لبنان

وكتبت هيفاء وهبي: مش صحيح إذا كان أنا عرفت من الإعلام وما حد بلغ مكتب المحاماة المستلم إدراة أعمالي حاليًا، ولا حد بلغني بقصة الإلغاء وبس تهدا الأوضاع في لبنان إن شاء الله كل شيء بيرجع لوضعه الصح.

أحدث حفلات هيفاء وهبي

ومن ناحية اخري، تقدم الفنانة هيفاء وهبي عدة حفلات في مصر وإسطنبول ولبنان، تحيي الحفل في تركيا رفقة المطرب آدم، ومن المقرر أن يقام يوم 17 أغسطس المقبل في مدينة إسطنبول، وايضا أعلنت هيفاء مؤخرًا إحياء حفلا جديدا ضمن حفلات مهرجان موازين في دولة المغرب.

اخر اعمال هيفاء وهبي

وكان اخر اعمال هيفا وهبي هو فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، وايضا اغنية «يا نحلة»، وهي أغنية من كلمات: مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع وفواصل موسيقية: هاني ربيع، وميكس وماسترينغ سليمان دميان، وتصوير محمد يوسف.

كلمات اغنية يا نحلة

علشان أنضف منه وافوق

محتاجه غساله ومسحوق

وآخد مشاعري فومين

وانقعها في كلور

وأعصر قلبي واسيبه يومين

في الشمس منشور

كان بقعة كان تيت تيت تيت

كان فيروس في الزور

كان عدوى الله يكون في عونها

اللي عليها الدور

واللي لسعتيه يا شوربة

لازم يخاف منك

لمّي دموعك يا عيني

أهو غار بعيد عنك

خلاص - خلاص

يا نحلة لا تقرصيني

ولا عايزة عسل منك

كان هم كبير وانزاح

محبوسة ولقت المفتاح

وكإِن حياتي كان فيها تراب

بس أنا نفضته

كان عمري هيتسرسب

بس لحقته ولقطته

ويا ميلة بخته اللي بيغرز

ده يا ميلة بخته

واللي بينفد بجلده

ده يا حظه يا بخته

واللي لسعتيه يا شوربة

لازم يخاف منك

لمّي دموعك يا عيني

أهو غار بعيد عنك

خلاص - خلاص

يا نحلة لا تقرصيني

ولا عايزة عسل منك