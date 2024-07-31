عاجل.. قرار المحكمة الرياضية بشأن قضية باتشيكو في الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن قضية المدرب البرتغالية جايمي باتشيكو المرفوعة ضد النادي الأبيض بشأن مستحقاته المالية المتأخرة.

قرار المحكمة الرياضية الدولية

وكتب أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أخطرت اليوم المحكمة الرياضية الدولية نادي الزمالك بمد أجل الحكم في الاستئناف المقدم من المدرب البرتغالي باتشيكو إلى يوم 31 أكتوبر".

وتابع المتحدث الرسمي باسم الزمالك: "مد أجل الحكم يعطي للمحكمة الحق في إصدار الحكم في أي وقت وحتى 31 أكتوبر من العام الجاري".

وكان المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو قد حصل على حكم ضد الزمالك، بالحصول على مبلغ 450 ألف دولار، مستحقاته القديمة، قبل أن يقدم الأبيض استئناف على الحكم.

من الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أوقف قيد الزمالك للصفقات الجديدة بسبب ثلاثة قضايا نهائية يأتي على رأسها قضية روي أجواش مساعد جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق، بمستحقات تبلغ 25 ألف دولار، بالإضافة إلى أندريه أوليفيرا مدرب أحمال، ودانيال جونزاليس محلل أداء، ولكلا منهما مستحقات متأخرة تصل إلى 14 ألف دولار.