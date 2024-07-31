نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إصابة ليني يورو مع مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل إصابة ليني يورو، صفقة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديدة ومصيره خلال الفترة القادمة مع الشياطين الحمر.

كم واستطاع مانشستر يونايتد أن يظفر بخدمات يورو ببراعة بعد صراع قوي مع نادي ريال مدريد الإسباني لينضم إلى الفريق الإنجليزي ولكن الصدمة إصابته بعد وقت قليل.

وأصيب يورو في مباراة فريقه ضد أرسنال الودية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستبعده عن أول مشاركات الفريق في انطلاق البريمييرليج.

وكان سيتعمد تين هاج، على لاعبه الجديد يورو في بداية الموسم، وذلك بسبب التألق الذي يقدمه اللاعب في الفترة الأخيرة والذي ظهر بوضوح مع نادي ليل الفرنسي.

يذكر أن مانشستر يونايتد تعاقد مع قلب الدفاع القادم من نادي ليل الفرنسي مقابل 52 مليون جنيه إسترليني ولكن إصابته ستهدد مشاركته مع الفريق الفترة القادمة.