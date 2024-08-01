نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تصل لـ20 جنيها.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق وتطبيق الزيادة الجديدة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كيفية الحصول على التذاكر من الماكينات الآلية في محطات المترو

قررت الهيئة القومية للأنفاق، رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، على أن يتم تطبيق الزيادة بدءا من الخميس 1 أغسطس، على خلفية تحريك أسعار البنزين والسولار.

وقال مصدر بالهيئة القومية للأنفاق، إن الزيادة ستكون بمقدار جنيهين إلى ثلاث جنيهات للتذكرة الواحدة، وأن أسعار تذاكر مترو الأنفاق ستكون كالآتي:

أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة 2024 9 محطات 10 إلى 16 محطة 17 إلى 23 محطة أكثر من 23 محطة 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات 15 بدلا من 12 جنيها 20 جنيهًا

كما أعلنت مصادر مطلعة في وزارة النقل عن قرار الحكومة برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 1 أغسطس 2024. وستتراوح الزيادة بين 25 و30% حسب عدد المحطات، وتأتي هذه الخطوة بعد تطبيق أسعار جديدة لتذاكر المترو في بداية يناير 2024، حيث تتراوح الأسعار الحالية بين 6 و15 جنيها، وفقًا لعدد المحطات.

أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة 2024

شاهد.. كيف تحصل على التذاكر من الماكينات الآلية بمحطات المترو؟

وأوضحت وزارة النقل الطريقة الخاصة بالحصول على التذاكر من ماكينات TVM بمحطات مترو الأنفاق، والتى تقلل من الازدحام على شبابيك التذاكر بالمحطات.

وتنتشر بمحطات مترو الأنفاق ماكينات الصراف الآلي TVM لصرف التذاكر الكترونيا للركاب، لتخفيف الزحام على شبابيك التذاكر ومكاتب الاشتراكات، حيث تم وضع خطة لميكنة عمليات التشغيل لضمان أفضل خدمة تقدم للجمهور، حيث تتميز بسهولة الاستخدام من خلال شاشة سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار، وتتيح الماكينات الآليه الصراف الآلي TVM الخدمات التالية:

بيع تذاكر الرحلة الواحدة الغير مخفظه حتى 10 تذاكر فى العملية الواحدة.

بيع وشحن محفظة التذاكر.

تجديد اشتراكات الجمهور وإعادة شحن محفظة التذاكر.

تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات 5 _10 _ 20 _ 50 _ 100 _ 200 جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف جنيه.

كما يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتى تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم فى محطات الخروج، وكذلك يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتى تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم فى محطات الخروج.