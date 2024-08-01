أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالشعبتين العلمية والأدبية في شمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 12:32 صباحاً - أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، أسماء الأوائل في منطقة شمال سيناء للعام الدراسي الحالي.

1. محمد أحمد عبد العزيز عبد المنصف من العريش، بمجموع 148,329 بنسبة 98.00%، ترتيب الأول.

2. أحمد عادل صديق محمد فايد من بئر العبد، بمجموع 148,353 بنسبة 96.62%، ترتيب الثاني.

3. منه الله حامد حسين سليمان حسين من ضاحية السلام بالريسة، بمجموع 148,329 بنسبة 96.15%، ترتيب الثالث.

4. نجلاء محمد رمضان عبد الحليم من ضاحية السلام بالريسة، بمجموع 148,352 بنسبة 94.62%، ترتيب الرابع.

5. منه عبد الله محمد سعد الدين عبد الله من أبو بكر الصديق بالمساعيد، بمجموع 148,352 بنسبة 94.00%، ترتيب الخامس.

القسم الأدبي (مبصر):

1. دعاء عيد السيد مسلم من ضاحية السلام بالريسة، بمجموع 75,207 بنسبة 90.63%، ترتيب الأول.

2. إيمان حسن محمد أحمد حسن عقل من ضاحية السلام بالريسة، بمجموع 75,148 بنسبة 88.57%، ترتيب الثاني.

3. رغد جمال محمد خليل محمد أبو الروس من ضاحية السلام بالريسة، بمجموع 75,152 بنسبة 84.44%، ترتيب الثالث.

4. مريم محمد أصبيح ضحيوى من بئر العبد، بمجموع 75,199 بنسبة 83.17%، ترتيب الرابع.

5. مریم أكرم محمد سلامة حماد من بئر العبد، بمجموع 75,152 بنسبة 82.54%، ترتيب الخامس