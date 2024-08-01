نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عمر حكمًا لمباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت اللجنة الرئيسية في اتحاد الكرة المصري عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة أمين عمر.

ويعاونه كلا من يوسف البساطي مساعد أول، إسلام أبو العطا مساعد ثان، ويتواجد أحمد ناجي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلًا من عمرو الشناوي وأحمد صلاح.

موعد مباراة الأهلي والبنك الاهلي في الدوري المصري

وتنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والعاشرة بتوقيت الامارات.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.