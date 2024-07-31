نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى حجاج يطرح أغنيته الجديدة "روح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم مصطفى حجاج أحدث أغانيه التي تحمل اسم روح، وهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، هندسة صوتية وإنتاج هاني محروس، ويقدمها حجاج لجمهوره بشكل ولوك جديد، وتلقي عليها اشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.





وطرح مؤخرًا كل من النجم مصطفى حجاج والنجم المغربى حاتم عمور أغنية دويتو تحمل اسم "بنجيب القرش" من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، وإخراج حسام الحسينى وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هانى محروس، وظهر بها الثنائى حجاج وعمور بلوك مختلف، وحققت نجاحًا كبيرًا.

وطرح مؤخرًا النجم مصطفى حجاج أغنية جلد الذات، وحققت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات أحمد شكري وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، وتقول كلمات الأغنية: آه من جَلد الذات طول الليل بالذات، لما دماغك تبدأ تفتح وياك الحكايات لما تبل دموع م البُكا فَرشة نومك وتفكر في حاجات تعباك.