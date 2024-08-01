نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. قائمة الأهلي لمباراة البنك وشروق فؤاد تنتقل إلى الزمالك وتفاصيل إصابة ليني يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

تفاصيل إصابة ليني يورو مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل إصابة ليني يورو، صفقة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديدة ومصيره خلال الفترة القادمة مع الشياطين الحمر.

كما واستطاع مانشستر يونايتد أن يظفر بخدمات يورو ببراعة بعد صراع قوي مع نادي ريال مدريد الإسباني لينضم إلى الفريق الإنجليزي ولكن الصدمة إصابته بعد وقت قليل.

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وزير الرياضة يتابع حادث غرق ملاكم داخل حمام سباحة بنادي الترسانة

تابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حادث غرق أحد الأشخاص داخل حمام سباحة بنادي الترسانة، ونقله إلى مستشفي إمبابة العام.

ووجه الدكتور أشرف صبحي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بمتابعة حالته أول بأول، ورفع تقرير تفصيلي للوزارة، لاتخاذ اللازم بشأن النادي، بعد التعرف علي اجراءات السلامة المتبعة والتأكد من تطبيق أكواد السلامة بحمام السباحة.

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كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام البنك الأهلي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

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تأكيدًا لانفراد دوت الخليج الرياضي.. الزمالك يُفاوض أشرف بن شرقي رسميًا بعد موافقة جوميز

دخل مسؤولو الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية في مفاوضات رسمية مع المغربي أشرف بن شرقي جناح الريان القطري السابق؛ للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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الزمالك يعلن التعاقد مع شروق فؤاد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع شروق فؤاد "صانعة ألعاب" منتخب مصر، لتدعيم صفوف فريق الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.