نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طاقم تحكيم مباراة المصري وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثانية والثلاثين من الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق سموحة.

السيد شعبان يقود مباراة المصري وسموحة

تقام مباراة المصري وسموحة في التاسعة مساء الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويتكون الطاقم التحكيمي من السيد شعبان حكمًا للساحة ومعه كل من محمد فاروق ونور الدين سعيد كمساعدين، وجلال أحمد حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم محمد الحنفي بمعاونة من زميله عمرو عابدين.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات دوري نايل