نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية توصي الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الخارجية الأمريكية بتحديث توصياتها بشأن السفر إلى لبنان، ورفعت مستوى التحذير إلى "عدم السفر"، حسب الموقع الرسمي للوزارة.

ونشرت الخارجية الأمريكية تحذيرها، يوم الأربعاء، على خلفية "التوترات المتصاعدة بين "حزب الله" وإسرائيل".



ودعت الخارجية الأمريكيين الموجودين في لبنان إلى الاستعداد لإيجاد ملجأ آمن في حال تدهور الأوضاع. كما دعت الأمريكيين الموجودين في جنوب لبنان أو المناطق القريبة من الحدود مع سوريا أو مخيمات للاجئين بمغادرة تلك المناطق

وأكدت السفارة الأمريكية في بيروت أنها تواصل تقديم الخدمات القنصلية بشكل طبيعي.

ويأتي ذلك على خلفية الغارة الإسرائيلية على بيروت يوم الثلاثاء، التي قتل فيها القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، ومقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، يوم الأربعاء، في عملية لم تتبن إسرائيل مسؤوليتها عنها