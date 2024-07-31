نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق كرنفال التمور في بريدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد، غدًا الخميس، مدينة بريدة انطلاق كرنفال التمور السنوي، الذي يستمر 51 يومًا، ويُعد واحدًا من أبرز الفعاليات المحلية في المملكة، بتنظيم من إمارة منطقة القصيم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وبإشراف من المركز الوطني للنخيل والتمور، وبمساندة شركاء النجاح أمانة القصيم وشرطة المنطقة والشركة الوطنية الزراعية.

ويعد الكرنفال أبرز حدث اقتصادي زراعي على مستوى العالم، ويعرض المزارعون والتجار في الكرنفال الاقتصادي أكثر من 50 صنفًا من أصناف تمور القصيم؛ يأتي في مقدمتها «السكري والبرحي والصقعي».

كما عُرف كرنفال التمور ببريدة، بقوته الشرائية وتسجيله أقوى الإيرادات للمنطقة، إذ يستهدف هذا العام تجاوز إحصاءات العام الماضي، ومواكبة تقدم المملكة في جميع المجالات.

ويُعتبر الكرنفال فرصة رائعة للزوار للاستمتاع بتذوق أصناف التمور والتعرف على تقاليد زراعة التمور في المنطقة.