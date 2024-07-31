نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي السويحلي الليبي يوضح موقفه من التعاقد مع بيرسي تاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح وليد الترهوني، المدير الرياضي لنادي السويحلي، موقف النادي من التعاقد مع اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، المحترف في صفوف الأهلي المصري، خلال الفترة المقبلة.

نادي السويحلي الليبي يوضح موقفه من التعاقد مع بيرسي تاو

بيرسي تاو كان قد دخل في أزمة جديدة مع المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، بسبب عدم التزامه في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا. هذا الأمر أدى إلى غيابه عن التشكيلة الأساسية للأهلي في آخر 3 مباريات بالدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا، المصري، وبيراميدز.

وربطت التقارير تاو بالانتقال إلى نادي السويحلي الليبي في الموسم القادم، لكن وليد الترهوني نفى ذلك في تصريحات لبرنامج "+90". وقال: "بيرسي تاو ليس ضمن خططنا بأي حال من الأحوال، وكذلك لاعب الزمالك سيف الدين الجزيري."

وأضاف الترهوني أن النادي يسعى للتعاقد مع أحد نجوم الدوري المصري خلال الصيف الحالي، دون الكشف أسماء. وأشار إلى أن المفاوضات مع عمرو السولية تسير بشكل إيجابي للغاية، معربًا عن تفاؤله بإتمام الصفقة.

كما أبدى الترهوني رغبة النادي في التعاقد مع أحمد قندوسي، لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أن المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولية، وأن النادي سيقدم عرضًا رسميًا للأهلي خلال الأيام القادمة، سواء على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي.