نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام البنك الأهلي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-



حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.



الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمود متولي، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، مروان عطية، كريم نيدفيد، محمد عبد الله، أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود كهربا.



فيما تم استبعاد كلًا من:-

محمد عبد المنعم، حمزة علاء، عمرو السولية، علي معلول، طاهر محمد، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى مخلوف، بيرسي تاو.