الأهلي يخوض مرانه الختامي قبل مواجهة البنك الأهلي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون والتي استمرت 24 ساعة عقب المباراة الأخيرة ضد سيراميكا كليوباترا.

الأهلي يخوض مرانه الختامي قبل مواجهة البنك الأهلي

حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن مؤجلات الجولة 19 من الدوري المصري.

في إطار التحضير للمباراة المقبلة، عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو للاعبين قبل بدء فقرات المران الجماعي. تم خلال المحاضرة استعراض بعض النقاط الفنية والتكتيكية استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقررة غدًا.

كما شهد المران بداية فقرات التدريب بتدريبات بدنية متنوعة، قادها ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الذي قام بإجراء تمرين منفرد لرباعي حراسة المرمى.

اختتم كولر المران بتدريب فني شامل تضمن تنفيذ تعليمات محددة للاعبين، تلاها تقسيمة قوية بين فريقين من اللاعبين، لتعزيز الجاهزية الفنية والبدنية للفريق.

يستعد الأهلي لملاقاة البنك الأهلي في الساعة التاسعة مساء غدًا الخميس، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري.